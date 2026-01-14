В Евросоюзе обсуждают выдвижение переговорщика с главой Кремля Владимиром Путиным, на должность рассматриваются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Главные лоббисты идеи - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые уже заручились поддержкой Еврокомиссии и ряда других стран.

Они призывают к назначению переговорщика, который будет представлять интересы ЕС по Украине, опасаясь, что США заключат сделку с Россией за их спиной. В частности, они хотят лоббировать возможность членства Украины в НАТО, против чего категорически выступает РФ.

С другой стороны европейцы опасаются, что начав переговоры с Путиным, они легитимизируют его позиции.

Кандидатуру Драги на должность переговорщика публично предложил итальянский министр и влиятельный союзник Мелони Джованбаттиста Фаццолари. Стубба, по словам дипломатов, часто рассматривали в качестве потенциального представителя Европы, потому что он завязал дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, а его страна граничит с Россией.

Ранее газета Politico писала, что инициатива Макрона и Мелони о начале переговоров с Россией пользуется всё большей поддержкой в Брюсселе и других европейских столицах.

Напомним, недавно президент Франции заявил, что намерен созвониться с Путиным в ближайшие недели.