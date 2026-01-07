Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке разговора с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Об этом Макрон сказал, отвечая на вопросы телеканала France 2, передает BFMTV.

"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Необходимо продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обороне. Это то, что мы делаем. Мы сейчас организовываем контакт, который должен состояться в ближайшие недели", – заявил президент Франции.

Напомним, что Украина, Франция и Великобритания вчера подписали декларацию о намерениях по отправке западных миротворцев в Украину, против чего выступает РФ.

Также накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении установить контакт с российским лидером Владимиром Путиным "как можно скорее".

Что означают заявления в Париже по европейским войскам в Украине, мы писали в отдельном материале.

