Макрон намерен созвониться с Путиным в ближайшие недели
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке разговора с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшие недели.
Об этом Макрон сказал, отвечая на вопросы телеканала France 2, передает BFMTV.
"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Необходимо продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обороне. Это то, что мы делаем. Мы сейчас организовываем контакт, который должен состояться в ближайшие недели", – заявил президент Франции.
Напомним, что Украина, Франция и Великобритания вчера подписали декларацию о намерениях по отправке западных миротворцев в Украину, против чего выступает РФ.
Также накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении установить контакт с российским лидером Владимиром Путиным "как можно скорее".
Что означают заявления в Париже по европейским войскам в Украине, мы писали в отдельном материале.
