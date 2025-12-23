Руководители ведомств разведок Германии Мартин Йегер и России Сергей Нарышкин на прошлой неделе поговорили по телефону.

Об этом сообщает немецкий телеканал WDR в соцсети X.

По информации телеканала, телефонный разговор нового президента Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Йегера и главы Службы внешней разведки РФ Нарышкина - это "редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими властями". Cодержание разговора неизвестно.

В ответ на запрос телеканала о дополнительной информации представитель Федеральной разведывательной службы заявил: "BND, как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности".

Отметим, что Йегер был назначен на пост руководителя Федеральной разведывательной службы ФРГ осенью этого года. До этого он занимал должность посла Германии в Украине.

Незадолго до звонка немецкому коллеге, на прошлой неделе, Нарышкин заявлял, что говорил с главой внешней разведки Великобритании МИ6 Блейз Метревели.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, после саммита ЕС, на котором не удалось согласовать использование замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного кредита, призвал возобновить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным европейской прессы, такое мнение набирает популярность в Европе.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о готовности Кремля к диалогу с Макроном, что было одобрено в администрации французского президента.