Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном при наличии заинтересованности с французской стороны.

Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что возможные контакты не должны превращаться в чтение нотаций.

"Он (Макрон - ред.) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.

Поводом стали заявления Макрона после саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря, где он призвал Евросоюз готовиться к разговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут "прочный мир" в Украине.

Напомним, накануне в Майами прошли переговоры между спецпредставителями США и России Джаредом Кушнером, Стивеном Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Между тем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, США предлагают прямые переговоры с участием Украины, России и Вашингтона. По мнению Зеленского, в таком формате должны присутствовать и представители Европы.