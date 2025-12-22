Москва опровергла информацию агентства Reuters о планах РФ захватить всю Украину и атаковать Европу.

С опровержением выступил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Reuters со ссылкой на источники написало, что несмотря на переговоры о мирном плане Владимир Путин не отказывается от захватнических планов в Украине и Европе. Эти выводы собеседники агентства сделали на основе докладов разведки США, последний из которых датирован сентябрём 2025 года.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет... Это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - заявил спикер Кремля.

А заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности" сообщил, что Россия по итогам войны в Украине готова зафиксировать юридически, что не собирается нападать на страны ЕС и НАТО.

"Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели и даже готова зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности", - сказал дипломат.

На выходных мы писали, что директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала ложью упомянутую статью Reuters о планах РФ захватить всю Украину и атаковать Европу.

А Владимир Путин, комментируя заявления европейских чиновников об угрозе российского нападения, призвал их изучить стратегию национальной безопасности США, в которой РФ не указана врагом или потенциальной угрозой для американцев.