Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала "ложью" статью Reuters о том, что, по данным американской разведки, в планах Владимира Путина лежит захват всей Украины и атака на Европу.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.

По словам Габбард, это "ложь и пропаганда", а агентство, как она утверждает, "осознанно действует в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны".

Глава заявила, что Reuters "опасно продвигает ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента США Дональда Трампа, нагнетая истерию и страх и подталкивая людей к поддержке эскалации войны". По ее версии, именно этого "на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть Соединенные Штаты напрямую в войну с Россией".

Она также сослалась на оценки американского разведсообщества, заявив, что США информировали законодателей о том, что Россия "стремится избежать более масштабной войны с НАТО" и "в настоящее время не имеет возможностей захватить и оккупировать всю Украину — не говоря уже о Европе".

Отметим, публикация Reuters была основана на данных "источников в американской разведке". Однако как мы видим, "главная по разведке" в США это опровергает.

Напомним, директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия доктор Ханна Нотте заявляла, что Европа рискует превратить свои заявления об угрозе войны с Россией в "самосбывающееся пророчество" и получить эту войну на самом деле.

Министр обороны Германии Борис Писториус же говорил, что минувшее лето, возможно, было последним мирным для Европы, а в ближайшие годы Россия может напасть на страны НАТО.