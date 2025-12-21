В Париже позитивно восприняли информацию о готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с французским главой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает французское издание Le Monde, приводя заявление администрации президента Франции.

"Французская администрация президента сочла "приветствуемым" предложение президента России Владимира Путина "готовиться" к переговорам со своим коллегой Эммануэлем Макроном, добавив, что она сообщит "в ближайшие дни", как это можно сделать.

При этом французская администрация заявляет, что любые переговоры с Москвой будут проходить "в полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейцами, и что ее цель по-прежнему заключается в достижении "прочного и долгосрочного мира" для украинцев.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о готовности Кремля к диалогу с Макроном.

Британский публицист Марк Галеотти в свою очередь написал, что в Европе популярности набирает мнение, что игнорирование Владимира Путина не помогает, а Эмануэль Макрон абсолютно прав в своем желании поговорить с ним.