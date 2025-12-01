"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в ближайшие дни документ будет вынесен на обсуждение с американской стороной для уточнения роли США в этих обязательствах.

Отмечается, что рабочая группа по созданию гарантий, возглавляемая Францией и Великобританией, была сформирована 25 ноября и тесно сотрудничала с Турцией и США.

Напомним, гарантии, о которых говорит Макрон, включают в себя ввод иностранного контингента на территорию Украины (в частности, в Киев и Одессу) создание воздушной группировки для защиты украинского неба.

При этом мирный план президента США Дональда Трампа не предусматривает подобных гарантий – он основывается на обязательствах США по аналогии с 5 статьей НАТО, но без прямых гарантий военного вмешательства.

Между тем Зеленский сообщил, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США. Только эта тема обсуждалась порядка шести с половиной часов.