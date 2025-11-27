Соединенные Штаты хотят заключения сделки об Украине прежде, чем давать ей какие-либо гарантии безопасности.

Такие условия госсекретарь США Марко Рубио выдвинул европейцам, рассказали газете Politico источники в Европе.

По их словам, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни.

Во время звонка с европейскими представителями во вторник Рубио утверждал, что президент США Дональд Трамп намерен отдельно вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

США, по его словам, хотят быстро согласовать весь остальной пакет договоренностей.

Украина при этом рассматривает западные гарантии как ключевой элемент потенциальной сделки с Россией, добавляет газета.

А внутри НАТО нет единой позиции по военной или разведывательной поддержке Киева, пишет издание.

Ранее Трамп дал понять, что США торопятся договориться о мире, чтобы Россия не захватила еще больше территорий.

О том, что сейчас происходит с мирным планом президента США, мы подробно писали в отдельном материале.