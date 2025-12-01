Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный призвал разместить в Украине ядерное оружие в качестве одной из возможных гарантий безопасности. Ему возразил американский сенатор Линдси Грэм.

По мнению экс-главкома, надежными гарантиями безопасности для послевоенной Украины могли бы стать: "вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного союзного военного контингента, способного противостоять России".

В свою очередь республиканец Грэм, который ранее традиционно поддерживал Киев, заявил, что это невозможно.

"Предлагаемые в его статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумно возможным критериям. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия в Украине, на мой взгляд, не сработают", - заявил Грэм.

Ранее Залужный поддержал идею заключения мира без "полной победы" над Россией. В колонке для The Telegraph он повторил эту мысль, но сказал, что это может быть временный мир до следующей войны.

На что рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от требуемых США уступок по мирному плану, мы писали в отдельном материале.