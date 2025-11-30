Экс-главком ВСУ Валерий Залужный поддержал идею заключения мира без "полной победы" над Россией.

Об этом говорится в его колонке для LIGA.net.

По словам посла в Великобритании, подобный расклад прописан в истории.

"Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы – распада Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения", - написал посол Украины в Британии.

При этом он отметил, что война "не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой".

"Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты", - сказал Залужный.

Напомним, в начале месяца экс-главком заявлял, что урегулирование должно восстановить территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе. По его словам, всё, что меньше этого, "предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным".

Ранее Залужный опубликовал статью, в которой описал тяжелое положение ВСУ на поле боя и угрожающие тенденции.