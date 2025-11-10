Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил с критикой президента США Дональда Трампа, фактически обвинив его в том, что он подталкивает власти Украины к капитуляции.

Об этом он написал в своей статье для близкой к республиканцам газеты New York Post.

"Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Всё, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным", - написал экс-главком.

Хотя прямо Залужный в статье не критикует Трампа и его инициативы (фамилию президента США он вообще ни разу не упомянул), в целом по своему духу эта публикация построена как полемика с призывами главы Белого дома к компромиссам. Залужный выступил против призывов к переговорам Киева и Москвы.

"Даже сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины.

Первая: на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Вторая: любой мир с Москвой, который вознаграждает агрессию, - это приглашение к дальнейшим войнам", - написал Залужный.

Также он считает, что "призывы к всеобъемлющему мирному соглашению опасно преждевременны".

Залужный призвал добиваться "мира через победу", а до этого Украина "будет сражаться на каждом фронте: военном, политическом и дипломатическом".

Ранее Залужный опубликовал статью, в которой описал тяжелое положение ВСУ на поле боя и угрожающие тенденции. По его словам, Россия близка к "выходу из тупика на фронте".

Напомним, Трамп неоднократно призывал к завершению войны по линии фронта, то есть к фактической фиксации контроля России над захваченными украинскими территориями. Также СМИ писали, что президент США был готов признать официально российский статус Крыма. По данным некоторых медиа, он и Стивен Уиткофф требовали вывести украинские войска из Донецкой области. Кроме того, Трамп постоянно говорит о том, что мирное урегулирование должно включать "болезненные компромиссы для обеих сторон", подразумевая под ними в случае Украины согласие на потерю части территории страны.