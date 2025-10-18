Президент США Дональд Трамп снова призвал окончить войну на территории Украины по линии фронта.

Об этом он заявил во время интервью жерналистам.

По его словам, встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским была "теплой".

"Я встретился с президентом Зеленским. У нас была очень хорошая, тёплая встреча. На мой взгляд, они должны немедленно остановить войну, прекратить огонь по линии фронта - где бы она сейчас ни проходила, иначе всё станет слишком сложным. Урегулировать это потом уже никогда не получится", - сказал президент США.

Ранее Трамп уже комментировал свою встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Итоги встречи Зеленского и Трампа мы анализировали в отдельном материале.

Также мы анализировали что ждёт Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.

Война в Украине идет 1333-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 18 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы писали о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште, о ситуации с "Томагавками", боях в Покровске и других важных событиях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.