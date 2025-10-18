Трамп призвал окончить войну в Украине по линии фронта. Видео
Президент США Дональд Трамп снова призвал окончить войну на территории Украины по линии фронта.
Об этом он заявил во время интервью жерналистам.
По его словам, встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским была "теплой".
"Я встретился с президентом Зеленским. У нас была очень хорошая, тёплая встреча. На мой взгляд, они должны немедленно остановить войну, прекратить огонь по линии фронта - где бы она сейчас ни проходила, иначе всё станет слишком сложным. Урегулировать это потом уже никогда не получится", - сказал президент США.
Ранее Трамп уже комментировал свою встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Итоги встречи Зеленского и Трампа мы анализировали в отдельном материале.
Также мы анализировали что ждёт Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.
Война в Украине идет 1333-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 18 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы писали о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште, о ситуации с "Томагавками", боях в Покровске и других важных событиях.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.