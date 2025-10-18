Британский премьер-министр Кир Стармер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейцам разработать мирный план по Украине, аналогичный тому, что президент США Дональд Трамп реализовал в секторе Газа.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

По информации, такое предложение прозвучало по итогам встречи Зеленского с Трамом, во время общего телефонного разговора украинского президента и лидеров европейских стран.

Стоит отметить, что заявление Стармера подразумевает совместную разработку плана Соединенных Штатов и стран Европы.

"Стармер предложил работать с США над проектом мира для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов по Газе", - пишет Axios.

О схеме остановки огня в секторе Газа мы писали в отдельном материале.

Мы также писали, о чем Зеленский говорил с Трампом на закрытой встрече вместо обеда в Белом доме.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.