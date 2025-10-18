Стармер предложил Зеленскому и ЕС разработать проект мира Украине, аналогичный плану Трампа в секторе Газа
Британский премьер-министр Кир Стармер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейцам разработать мирный план по Украине, аналогичный тому, что президент США Дональд Трамп реализовал в секторе Газа.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
По информации, такое предложение прозвучало по итогам встречи Зеленского с Трамом, во время общего телефонного разговора украинского президента и лидеров европейских стран.
Стоит отметить, что заявление Стармера подразумевает совместную разработку плана Соединенных Штатов и стран Европы.
"Стармер предложил работать с США над проектом мира для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов по Газе", - пишет Axios.
