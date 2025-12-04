Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой ввести мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой.

Об этом французский лидер заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Макрона, мораторий на удары по критической инфраструктуре имеет "ключевое значение" для предстоящей зимы в Украине.

"Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву и нашим усилиям, чтобы как можно скорее добиться хотя бы прекращения огня в форме моратория на удары по критической инфраструктуре. Это имеет ключевое значение перед будущей зимой, поскольку гражданская инфраструктура Украины, прежде всего энергетическая, остается под обстрелами России", - заявил президент Франции, который сегодня находится с визитом в Пекине.

Макрон добавил, что Франция и Китай "смогут совместно работать над достижением справедливого и длительного мира, который уважает международное право".

Си Цзиньпин на той же встрече отметил, что Китай поддерживает мирное соглашение об Украине, "приемлемое для всех сторон".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны смогут прийти к справедливому, прочному и обязательному мирному соглашению путем диалога и переговоров", - сказал Си.

Напомним, предыдущий мораторий на удары по энергетическим объектам между Украиной и Россией действовал 30 дней с 18 марта. В этот период стороны обвиняли друг друга в нарушении договорённостей. Запрет на удары истёк 17 апреля.