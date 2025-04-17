Сегодня истек срок 30-дневного моратория на удары по объектам украинской энергетики, объявленный российской стороной.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о его начале 18 марта.

Сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний от российского президента по поводу действия моратория не было. То есть пока непонятно, продлевает ли его Москва.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что с начала действия моратория зафиксировано более 80 атак ВСУ на российские энергетические объекты.

В свою очередь Украина считает, что 30-дневный мораторий действует с 25 марта. Но, очевидно, если РФ возобновит крупномасштабные удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры, Киев может начать наносить ответные удары по российской энергетике.

К слову, сегодня в Сумской областной военной администрации заявили, что дроны атаковали критическую инфраструктуру Глуховской общины. По сообщениям от местных жителей, после этого в Глухове частично пропал свет.

Как мы рассказывали, обе воюющих стороны в течение действия моратория обвиняли друг друга в его нарушении.

О том, работает ли в Украине энергетическое перемирие, мы писали в отдельном материале.