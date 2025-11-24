Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о невозможности возвращения России в Большую восьмерку, что предполагает американский мирный план для Украины.

Об этом он заявил вчера на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

Мерц отметил, что предпосылок для такого шага нет и что этого никто не хочет, кроме США.

"Общеизвестно, что Дональд Трамп до сегодняшнего дня считает ошибкой исключение России из формата G8. Это решение тогда было принято в G8 с согласия американцев, и если в этом что-то должно измениться, то это может быть решено только всеми, кто сегодня входит в G7. И сейчас я не вижу, чтобы у шести нынешних членов G7, кроме США, была бы готовность вновь принять Россию в этот круг", - сказал канцлер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал аналогичную позицию и добавил, что условий для повторного принятия России в группу нет.

"Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников", - практически повторил Макрон слова Мерца.

Напомним, в американском плане для Украины из 28 пунктов указано, что Россия будет приглашена вернуться в G8.

А летом Трамп называл ошибкой превращение Большой восьмерки в G7.