Вчерашние переговоры американской и российской делегаций в Майами о мирном урегулировании в Украине прошли конструктивно.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, консультации будут длиться два дня и продолжатся сегодня.

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предлагаемые Европой и Украиной изменения в американский мирный план не улучшают документ и препятствуют достижению долгосрочного мира.

"Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира", - сказал политик.

На вопрос журналистов, осведомлён ли он о ходе встреч Дмитриева с представителями США в Майами, Ушаков ответил отрицательно.

Он добавил, что идея трёхсторонней встречи России, США и Украины пока не обсуждалась всерьёз.

По его словам, Дмитриев ведёт переговоры в Майами исключительно с американской стороной.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что видит готовность Киева вести диалог, но не обсуждать "территориальный вопрос".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отвода ВСУ из Донецкой области, но только в случае зеркальных действий Москвы.