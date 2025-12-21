В Европе популярности набирает мнение, что игнорирование Владимира Путина не помогает, а президент Франции Эмануэль Макрон абсолютно прав в своем желании поговорить с ним.

Об этом пишет британский публицист Марк Галеотти в статье для газеты The Spectator.

По его словам, Путин не будет воспринимать отдельных европейских лидеров, но поскольку Европа спонсирует Украину, если действовать сообща, странам Евросоюза можно привлечь внимание Путина.

"В Европе незаметно набирает обороты мнение, что простое игнорирование Путина как плохого человека – особенно когда европейцы общаются и ведут дела со многими другими плохими людьми – просто не работает. Например, в прошлом месяце бывший президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что если европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп общается с Путиным, минуя их, им следует самим взаимодействовать с ним. Нынешний президент Александр Стубб, не являющийся другом Путина, осторожно поддержал эту идею, предупредив при этом, что это не должно происходить на уровне отдельных стран", - пишет Галеотти.

Чтобы избежать разделения Европы, по мнению Галеотти страны ЕС должны выступить единым фронтом, с единой точкой зрения.

"В этом вопросе на первый план должна выйти "Е3" — неформальное трио Великобритании, Франции и Германии. Сделав это выражением континентальной, а не только европейской решимости, и приняв участие в переговорах со странами, обладающими серьезным влиянием, это, хотя и не приведет к быстрым результатам, положит начало процессу перестройки отношений с Россией, которые, какими бы антагонистическими они ни были, не могут быть отданы на диктат Белого дома. Как сказал мне один британский дипломат: "Россия никуда не денется, и нам нужно быть в состоянии не только повлиять на любое разрешение войны, но и заложить основу для мирных отношений. Пока что Путин даже не желает нас слушать", - считает Галеотти.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о готовности Кремля к диалогу с Макроном.

Накануне в Майами прошли переговоры между спецпредставителями США и России Джаредом Кушнером, Стивеном Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.