Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о начале переговоров с Россией пользуется всё большей поддержкой в Брюсселе и других европейских столицах.

Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что Евросоюз сталкивается с выбором: либо самим открывать дипломатические каналы связи с Москвой, либо ждать условий по мирному соглашению от Вашингтона.

На фоне этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу назначить специального посланника для переговоров с Россией.

Ранее Макрон выступил с инициативой возобновить контакты с Москвой.

Напомним, между ЕС и США усилились разногласия после угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

О том, что на отношения между РФ и Европой, а также на отношение Евросоюза к войне в Украине может повлиять напряжение в отношениях европейцев и США по поводу Гренландии, мы писали в отдельном материале.

