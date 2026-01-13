В Евросоюзе растет поддержка идеи Макрона и Мелони о начале переговоров с Россией - Politico
Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о начале переговоров с Россией пользуется всё большей поддержкой в Брюсселе и других европейских столицах.
Об этом пишет газета Politico.
Издание отмечает, что Евросоюз сталкивается с выбором: либо самим открывать дипломатические каналы связи с Москвой, либо ждать условий по мирному соглашению от Вашингтона.
На фоне этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу назначить специального посланника для переговоров с Россией.
Ранее Макрон выступил с инициативой возобновить контакты с Москвой.
Напомним, между ЕС и США усилились разногласия после угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.
О том, что на отношения между РФ и Европой, а также на отношение Евросоюза к войне в Украине может повлиять напряжение в отношениях европейцев и США по поводу Гренландии, мы писали в отдельном материале.
