Левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорённая Франция" инициировала выход страны из НАТО.

Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила депутат "Непокорённой Франции", вице-президент парламента Клеманс Гетте, которая и внесла соответствующую резолюцию.

Она раскритиковала действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, Гренландии и Палестины.

"Соединенные Штаты Трампа похищают главу государства в Венесуэле. Соединенные Штаты Трампа поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. Соединенные Штаты Трампа угрожают Гренландии вооруженной аннексией. Соединенные Штаты Трампа бомбят народы в полном нарушении международного права. Сегодня, как никогда, актуальным является вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом США и служащем их интересам. Я вношу предложение о резолюции по плановому выходу из НАТО, начиная с ее интегрированного командования", - заявила Гетте.

Напомним, западные СМИ пишут, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с Трампом, который стремится получить контроль над Гренландией, принадлежащей Дании.

Между тем Трамп заявил, что в качестве ограничений своих полномочий он ориентируется только на собственную мораль, а не на нормы международного права.