Президент США Дональд Трамп продолжает делать угрожающие завяления в отношении Кубы.

Очередное заявление прозвучало в интервью одному из старейших американских политических комментаторов Хью Хьюитту.

"Я думаю, что Куба держится на волоске. Куба в большой беде", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности применения силы в отношении Гаваны.

"Это жёсткие, сильные люди. Это великий народ. У Марко Рубио есть немного кубинской крови. Я думаю, Марко неплохо справляется, верно? Как вы считаете? ...Куда бы он ни пошёл, мы будем успешны", – добавил президент США.

Ранее Трамп грозил Кубе, Мексике и Колумбии после похищения президента Венесуэлы Мадуро.

"Куба всегда держалась благодаря Венесуэле. Теперь у них не будет этих денег и не будет этих поступлений. Вы когда-нибудь смотрели бои? Они падают и считают до десяти. Так вот, Куба выглядит так, словно она падает", – заявил американский лидер.

Накануне, журналист Sky News объяснила, почему Трамп уверен в успешной аннексии Гренландии силами США.

"Становится всё более очевидным, что Дональд Трамп всерьёз намерен отвоевать Гренландию у Дании, союзника по НАТО, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит Альянс", – говорится в статье.

При этом, по мнению автора материала, в словах Трампа есть доля правды.