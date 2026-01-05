Президент США Дональд Трамп заявил о возможности военной операции против президента Колумбии Густаво Петро.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

"Колумбией управляет больной человек, который любит делать кокаин и продавать в США. Он не будет заниматься этим долго", - заявил Трамп.

На уточняющий вопрос, означает ли это операцию США, американский президент ответил: "Как по мне, звучит отлично".

Также Трамп продолжает угрожать Мексике и Кубе. Глава Белого дома заявил, что уже в этом году у США там могут появиться "союзники".

По словам американского президента, проблемы у Кубы начнутся сами собой - из-за ситуации в Венесуэле.

"Куба всегда держалась благодаря Венесуэле. Теперь у них не будет этих денег и не будет этих поступлений. Вы когда-нибудь смотрели бой? Они падают и считают до десяти. Так вот, Куба выглядит так, словно она падает", - заявил Трамп.

Мексику он обвинил в неспособности остановить мигрантов, незаконно прибывающих в США.

"С Мексикой нужно что-то делать. Мексика должна навести порядок, потому что через нее массово проникают, и нам придется принять меры. Мы хотели бы, чтобы Мексика сделала это сама. Они способны на это, но, к сожалению, картели в Мексике очень сильны. Куба – это коммунистическая диктатура, которая убивала священников и монахинь. Они издевались над собственным народом. Их дни сочтены. Однажды мы проснемся - надеюсь, в 2026-м - и на нашем дворе у нас будут союзники в этих странах, которые будут вести бизнес с Америкой, а не убивающие американцев террористические диктаторы", - заявил Трамп.

Напомним, накануне президент Колумбии Густаво Петро причислил Трампа к "клану педофилов". По его словам, Вашингтон использует военную силу против Венесуэлы исключительно для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от внутренних скандалов и не допустить обнародования имен из списка американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.

Ранее президент Колумбии предостерегал Трампа от вторжения в Венесуэлу.

Какими будут последствия военной операции США в Венесуэле для мира и Украины, мы разбирали в отдельном материале.