Кубинцы готовы воевать за Венесуэлу.

Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время своего выступления.

Он осудил действия США против Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро.

"Акт государственного терроризма, который только что произошел в Венесуэле, это скандальное нарушение международного права. Это не ваш задний двор. Мы отказываемся признавать доктрину Монро (доктрину о доминировании США в западном полушарии - Ред.). За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать даже свою кровь и свои жизни", - заявил Бермудес.

Отметим, что эксперты называют Кубу в числе наиболее вероятных следующих целей США в случае успеха плана президента США Дональда Трампа по подчинению Венесуэлы.

Сам американский лидер заявил, что Куба "очень похожа" на Венесуэлу, и что США хотят "помочь кубинскому народу".

У Кубы давние связи с правящим в Венесуэле движением "чавистов". Гавана уже давно оказывает им помощь, в том числе и в военной сфере и на уровне спецслужб. В ответ Каракас поставляет кубинцам нефть.

Поэтому предотвращение перехода Венесуэлы в американскую зону интересов после похищения Мадуро - сейчас важнейшая цель Бермудеса.

В противном случае, американцы действительно могут попытаться поменять власть и на Кубе. Тем более, что она куда более уязвима в военном плане, чем Венесуэла.

