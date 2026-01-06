Президент США Дональд Трамп уверен в возможности присоединения Гренландии в виду слабости стран Европы.

Такое мнение выразила журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"Становится всё более очевидным, что Дональд Трамп всерьёз намерен отвоевать Гренландию у Дании, союзника по НАТО, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит Альянс. Президент США понимает, что ни одна европейская страна не станет всерьёз пытаться остановить его силой, потому что потерпит поражение. Вероятно, он также рассчитывает на то, что Вашингтону сойдёт с рук захват арктических территорий, поскольку остальная часть НАТО нуждается в США больше, чем они в них", – написала она.

При этом, по мнению Хейнс, в словах Трампа есть доля правды.

"Десятилетия чрезмерной зависимости большинства стран НАТО от американской боевой мощи, оружия и технологий привели к тому, что способность Трансатлантического альянса защитить себя без участия Соединённых Штатов (не говоря уже о противодействии угрозе со стороны Вашингтона) оказалась опасно подорвана", – говорится в публикации.

Ранее Дания и лидеры ЕС осудили претензии Трампа на Гренландию.

При этом советник президента США назвал желание заполучения острова официальной позицией Вашингтона.