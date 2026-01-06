Трамп признал гибель кубинцев во время захвата американскими военными президента Венесуэлы
Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли кубинцы.
Об этом президент США заявил на брифинге.
"Это было невероятно. Представьте себе: никто из наших не погиб, а с другой стороны погибли многие. К сожалению, должен это сказать – в основном кубинские солдаты", – сказал Трамп.
Еще заявления президента США:
- "Они знали, что мы идем. Они были защищены, а наши – нет. Наши ребята прыгали с вертолетов".
- "Это было так сложно – 152 самолета, много говорили о "войсках на земле", у нас было много войск на земле".
- "Электроэнергию выключили почти во всей Венесуэле. Тогда они поняли, что есть проблема. Единственные, у кого было светло, – это те, кто имел свечи".
- "Мадуро – жестокий человек, вылезает туда и пытается немного повторить мой танец. Он убил миллионы людей, в самом центре Каракаса есть камера пыток, которую сейчас закрывают".
- "Мы не производим оружие достаточно быстро. Мы будем производить его гораздо быстрее. И будем очень жестки с компаниями".
Напомним, по данным мировых СМИ, власти Кубы заявили, что во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были убиты 32 кубинца, которые работали в его личной охране. Погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных сил и разведывательных служб.
Как мы писали, Мадуро был захвачен вместе с женой и вывезен в США.
В Нью-Йорке начался судебный процесс над венесуэльским политиком, который назвал себя военнопленным и отверг обвинения американцев по делу о наркотерроризме.