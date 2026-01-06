Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли кубинцы.

Об этом президент США заявил на брифинге.

"Это было невероятно. Представьте себе: никто из наших не погиб, а с другой стороны погибли многие. К сожалению, должен это сказать – в основном кубинские солдаты", – сказал Трамп.

Еще заявления президента США:

"Они знали, что мы идем. Они были защищены, а наши – нет. Наши ребята прыгали с вертолетов".

"Это было так сложно – 152 самолета, много говорили о "войсках на земле", у нас было много войск на земле".

"Электроэнергию выключили почти во всей Венесуэле. Тогда они поняли, что есть проблема. Единственные, у кого было светло, – это те, кто имел свечи".

"Мадуро – жестокий человек, вылезает туда и пытается немного повторить мой танец. Он убил миллионы людей, в самом центре Каракаса есть камера пыток, которую сейчас закрывают".

"Мы не производим оружие достаточно быстро. Мы будем производить его гораздо быстрее. И будем очень жестки с компаниями".

Напомним, по данным мировых СМИ, власти Кубы заявили, что во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были убиты 32 кубинца, которые работали в его личной охране. Погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных сил и разведывательных служб.

Как мы писали, Мадуро был захвачен вместе с женой и вывезен в США.

В Нью-Йорке начался судебный процесс над венесуэльским политиком, который назвал себя военнопленным и отверг обвинения американцев по делу о наркотерроризме.