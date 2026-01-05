В американском Нью-Йорке состоялось заседание суда по делу захваченного спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В зале суда Мадуро назвал себя "военнопленным".

Об этом сообщают западные издания.

"Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе. Я невиновен. Я порядочный человек", – заявил Мадуро.

Также президент Венесуэлы отверг все обвинения по делу о наркотерроризме в США.

В свою очередь жена Николаса Мадуро Силия Флорес в зале не признала себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США, пишет агентство Reuters.

"Не виновна, совершенно не виновна", – заявила Флорес в суде.

Кроме того, адвокат Флорес сообщил, что супругу Мадуро могла получить перелом ребер во время захвата американскими силовиками, передает CNN.

Между тем, как сообщает телеканал Fox News, суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта.

По информации телеканала, суд также согласился назначить посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке вертолет доставил Мадуро в суд. Если его признают виновным по федеральным обвинениям в торговле наркотиками и другим преступлениям, ему грозит смертная казнь. Но скорее всего он проведет остаток жизни в тюрьме.

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что суд над Мадуро в США состоится не ранее 2027 года. Агентство пишет, что судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года.