Министр обороны Венесуэлы заявил, что спецназ США убил большую часть охраны Мадуро при его захвате
В ходе похищения спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги бо́льшая часть их охранников была убита.
Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в интервью международному информагентству Reuters.
По его словам, американские силы действовали с применением оружия, что привело к гибели сотрудников службы безопасности, сопровождавших Мадуро. Точное число погибших не уточняется.
В Белом доме эту информацию не комментировали. Американские СМИ утверждали, что Мадуро был захвачен без потерь со стороны военных США.
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине "примитивной" по сравнению с операцией по захвату Мадуро.
Ранее "Страна" анализировала, что означает удар США по Венесуэле и захват Мадуро для Украины и остального мира.
Также мы рассказывали, что стало понятно через сутки после операции США в Венесуэле.
