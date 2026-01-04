В ходе похищения спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги бо́льшая часть их охранников была убита.

Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в интервью международному информагентству Reuters.

По его словам, американские силы действовали с применением оружия, что привело к гибели сотрудников службы безопасности, сопровождавших Мадуро. Точное число погибших не уточняется.

В Белом доме эту информацию не комментировали. Американские СМИ утверждали, что Мадуро был захвачен без потерь со стороны военных США.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине "примитивной" по сравнению с операцией по захвату Мадуро.

Ранее "Страна" анализировала, что означает удар США по Венесуэле и захват Мадуро для Украины и остального мира.

Также мы рассказывали, что стало понятно через сутки после операции США в Венесуэле.

