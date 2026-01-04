Вашингтон продолжит наносить удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, а также танкерам, оказывая давление на Венесуэлу.

Об этом в интервью NBC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, это будет происходить, пока не будут решены определённые вопросы.

"Мы продолжим делать это и, возможно, предпринимать другие шаги, пока вопросы, которые требуют решения, не будут решены", - сказал Рубио.

Он добавил, что США находятся в состоянии войны с организациями, торгующими наркотиками.

"Это не война против Венесуэлы", - заверил госсекретарь.

"Пока Венесуэла не решит проблемы, существовавшие при Мадуро, которые до сих пор существуют, она будет продолжать испытывать давление со стороны Соединенных Штатов", - добавил госсекретарь США.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о поражении судна, связанного с Назначенной террористической организацией (DTO), занимающейся наркоторговлей, недалеко от берегов Венесуэлы.

Также мы сообщали, что Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер разрабатывают систему управления Венесуэлой. При этом, по данным СМИ, Трамп пока не рассказал, как будет выглядеть дальнейшее вмешательство в дела страны.

