В Соединеных Штатах разрабатывают систему для управления Венесуэлой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, разработкой занимаются госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Они работают над созданием "временной правительственной структуры", которая, как утверждается, займётся восстановлением нефтяной отрасли и обеспечением стабильности в Венесуэле.

При этом, уточняет газета, президент США Дональд Трамп пока не рассказал, как будет выглядеть дальнейшее вмешательство в дела Венесуэлы, как будет устроено переходное правительство и будет ли развертывание американских войск.

Нынешние и бывшие американские дипломаты пояснили WSJ, что сроки "надзора" США за Венесуэлой и расходы на него будут зависеть от долгосрочных целей Трампа - намерен ли он перестраивать венесуэльскую экономику и обеспечивать политический переход или ограничится сохранением нефтяной инфраструктуры

Напомним, вчера Трамп сказал, что США будут контролировать власти Венесуэлы в переходный период до выборов и получат месторождения нефти в стране.

В то же время, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая управляет страной после похищения президента Николаса Мадуро, фактически опровергла это, заявив, что Венесуэла не будет никому подчинятся и потребовав отпустить Мадуро на волю.

Подробно, что сейчас происходит в Венесуэле мы писали в отдельном материале.