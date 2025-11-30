Конгресс США распорядился расследовать появившуюся в СМИ информацию о приказе министра войны Пита Хегсета уничтожить оставшихся выживших на венесуэльской лодке, якобы перевозившей наркотики.

Об этом пишет CNN.

По информации издания, председатель сенатского Комитета по вооруженным силам Роджер Уикер передал запрос в Пентагон, для получения данных о прошедшей операции.

"Комитет осведомлен о недавних новостных сообщениях и первоначальной реакции Министерства относительно предполагаемых последующих ударов по предполагаемым наркоторговым судам в зоне ответственности SOUTHCOM", - говорится в заявлении Уикера и главного демократа сенатора Джека Рида.

В статье отмечается, что Британия уже перестала поставлять развединформацию США касательно лодок, перевозящих наркотики.

"Соединенное Королевство также больше не делится с США разведывательными данными о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не желает быть соучастником военных ударов США и считает эти атаки незаконными", - добавляет CNN.

Напомним, что о приказе Хегсета добить выживших написало издание The Washington Post со ссылкой на двух лиц в правительстве, знакомых с ходом операции. По оценке издание это может означать совершение военного преступления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении "крупной субмарины с наркотиками" у берегов США.