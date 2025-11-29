Военный министр США Пит Хегсет лично приказал убить всех на борту лодки, подозреваемой в контрабанде наркотиков.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post со ссылкой на двух лиц в правительстве, знакомых с ходом операции.

По их словам, Хегсет отдал устный приказ добить двух моряков, оставшихся в живых после удара по плавсредству, посредством которого могли перевозить запрещённые вещества. В операции участвовал отряд морского спецназа SEAL 6 ВМС США.

Приказ на уничтожение лиц, чьё преступление не имеет факта подтверждения, считается военным преступлением, за которое Хегсет может попасть под суд, если он действительно такой приказ отдал. Однако отмечается, что команда "убить" могла быть отдана адмиралом США Фрэнком Брэдли, а не Хегсетом. За этот приказ Брэдли якобы получил повышение по службе.

В ответ на эти заявления Хегсет обвинил The Washington Post в распространении фейков и дискредитации армии США, заявив в свою очередь, что упомянутый в статье удар "соответствуют законам США и международному праву", а США "только начали убивать террористов".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении "крупной субмарины с наркотиками" у берегов США.

СМИ также писали о секретной миссии морских котиков США в Северной Корее, когда после её провала был убит весь экипаж катера береговой охраны КНДР.