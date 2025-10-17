Во Франции готовилось убийство российского оппозиционера Владимира Осечкина - основателя проекта Gulagu Net.

Об этом сообщает Le Parisien.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании четверых подозреваемых в подготовке покушения на российского оппозиционера, не назвав его имени. Как уточнила газета Le Parisien, речь идет об Осечкине.

В PNAT сообщили, что предварительное расследование подготовки покушения началось 19 сентября при участии французской службы внутренней разведки. 13 октября в рамках этого дела были арестованы четверо мужчин в возрасте от 26 до 38 лет. По данным Le Parisien, среди задержанных есть граждане Франции и выходцы из Дагестана.





Напомним, в 2023 году Осечкин активно публиковал откровения бывших "вагнеровцев" о многочисленных преступлениях ЧВК в Украине.

Некоторые из бывших бойцов ЧВК "Вагнер", общавшиеся с Осечкиным после интервью, заявляли о преследованиях и угрозах в их адрес. Один из экс-вагнеровцев, участвовавший в боях за Соледар и признавший убийство нескольких десятков украинских солдат, сообщил, что после выхода интервью ему начали звонить с угрозами смерти. Неизвестные угрожали ему и его сыну, заставляя опровергнуть сказанное в интервью.