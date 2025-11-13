Стреляли в мирных и в детей. Италия расследует сафари на людей во время войны на Балканах
В 1990-х годах итальянцы ездили в Сараево на "человеческие сафари" чтобы пострелять в местных мирных жителей.
Об этом пишет крупнейшая итальянская газета la Repubblica.
"Туристические группы" буквально охотились на людей в горах, вблизи столицы Боснии и Герцеговины во время военного конфликта 1992-1996 годов.
Уголовное дело по этому поводу расследует прокуратура Милана.
Предполагается, что "охотники" платили за такие поездки военным боснийской армии от 70 до 88 тысяч фунтов. Возможность выстрелить в ребёнка из снайперской винтовки предполагала повышенную плату.
Документально зафиксировано, что в преступлениях были замешаны пять граждан Италии. Но в действительности таких стрелков могло быть около сотни, отмечается в материале.
