В 1990-х годах итальянцы ездили в Сараево на "человеческие сафари" чтобы пострелять в местных мирных жителей.

Об этом пишет крупнейшая итальянская газета la Repubblica.

"Туристические группы" буквально охотились на людей в горах, вблизи столицы Боснии и Герцеговины во время военного конфликта 1992-1996 годов.

Уголовное дело по этому поводу расследует прокуратура Милана.

Предполагается, что "охотники" платили за такие поездки военным боснийской армии от 70 до 88 тысяч фунтов. Возможность выстрелить в ребёнка из снайперской винтовки предполагала повышенную плату.

Документально зафиксировано, что в преступлениях были замешаны пять граждан Италии. Но в действительности таких стрелков могло быть около сотни, отмечается в материале.

