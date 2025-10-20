В Италии фанаты баскетбольной команды забросали камнями автобус болельщиков соперников. Погиб водитель
В Италии произошло нападение на автобус поклонников баскетбольной команды "Пистоя". Неизвестные забросали камнями транспортное средство, в результате чего погиб водитель.
Об этом пишут местные издания.
Как сообщает Il Giornale, поклонники "Пистои" возвращались с выезда после игры против "Себастьяни Риети". По дороге фанаты "Риети" начали забрасывать автобус камнями и другими предметами, один из которых попал в голову второго водителя, 65-летнего Раффаэле Марианеллы. Спасти пострадавшего не удалось.
Прокуратура города Риети открыла дело по статье об умышленном убийстве. Трех человек проверяют на причастность к нападению, следователи опрашивают очевидцев и других болельщиков, которые возвращались с матча.
Ранее мы рассказывали, что в Ливерпуле машина протаранила толпу футбольных фанатов, празднующих победу в Премьер-лиге.
А в прошлом году болельщики из Нидерландов напали на английских фанатов перед матчем сборных в полуфинале Евро-2024.
