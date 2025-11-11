Анализируем итоги 1357-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области, захватив Новониколаевку и выйдя к Ровнополью, сообщает Deep State.

Украинский военный пблик пишет о "сложной ситуации" в районе Сладкое–Новониколаевка–Ровнополь–Новое–Новоуспеновское. По его данным, российские войска активизировали свое присутствие, оккупировали Успеновку и, вероятно, Сладкое и Привольное.

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате Новоуспеновского. Сегодня это признали в украинском командовании. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ.

Deep State пишет, что это создает угрозу для Гуляйполя (российские позиции уже в 10 км от города), так как открывается новое оперативное направление с севера, что усложняет оборону позиций в Зеленом Гае и Высоком. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоковое.

О том, что россияне на этом направлении совершили локальный прорыв, уже сообщал немецкий журналист Юлиан Рёпке. Он также пишет о потере Украиной Новоуспеновского.

Продолжаются бои за Покровск. Вчера в пабликах появилось видео, как россияне колоннами не спеша входят в город с восточной стороны.

Они передвигаются на различных транспортных средствах, а также пешком. Вокруг виден густой туман, что затрудняет работу дронов - вероятно, поэтому россияне передвигались столь открыто.

Украинское командование продолжает утверждать, что в Покровске на данный момент около 300 россиян. При этом главком Сырский вчера сообщил, что вокруг города сосредоточено 150 тысяч российских военных. Учитывая, как свободно, судя по видео, они входят в Покровск, можно предположить, что в городе гораздо больше россиян, чем называется официально.

"Цель России – окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыть пути снабжения в своей последней попытке захватить всю Донецкую область", – сказал Сырский в интервью New York Post.

"Это действительно сложная задача (сохранить Покровск под контролем Украины. – Ред.). Идут постоянные бои и перестрелки. Противник постоянно совершает быстрые маневры", – признал главком.

Западные СМИ продолжают писать, что Украина теряет Покровск. Это происходит из-за нехватки людей, но попытка удержать город любой ценой только увеличит нежелание мужчин служить, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что видные военные и гражданские призывают власти Украины выводить войска из Покровска, пока не стало слишком поздно. В частности, приводится мнение бывшего замминистра обороны Виталия Дейнеги, который недавно назвал ситуацию "сложной и неконтролируемой".

По словам бойцов и экспертов, ситуация в Покровске во многом обусловлена нехваткой солдат в ВСУ, чьи силы все больше растягиваются вдоль 1000-километровой линии фронта.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет... Вероятно, для освобождения города такого размера потребовалось бы огромное количество людей, и я не думаю, что сейчас таковые имеются", - говорит украинский военный Артём Карякин.

Неспособность Украины предотвратить ползучее проникновение России в город выявила дисбаланс в численности армий. Помимо недобора, Киев также сталкивается с ростом числа дезертиств. Многие уходят в СЗЧ еще до прибытия в части.

"В результате численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается", — заявил Конрад Музыка, директор польской компании Rochan Consulting. "Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками".

Существуют опасения, что настойчивые попытки Киева удержать Покровск, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, могут привести к судьбе прежних украинских опорных пунктов, захваченных Россией: хаотичному и кровавому отступлению под огнем. А это только усугубит нежелание людей вступать в армию.

Новые пленки Миндича и суд по делу "Энергоатома"

Итак, сегодня "дело Энергоатома" вышло на новый уровень. Вручены первые подозрения. Причем одно из них получил (правда, заочно) бизнесмен Тимур Миндич - ближайший соратник Зеленского, которого называют "кошельком президента".

Но обо всем по порядку.

НАБУ опубликовало новую информацию о масштабной коррупции вокруг "Энергоатома". В ней фигурирует главным образом организатор, которого следствие назвало "Карлсоном". По данным ряда СМИ, а также народных депутатов - это и есть Тимур Миндич.

Да и само антикоррупционное Бюро на это весьма прозрачно намекает - НАБУ пишет, что записывало организатора схемы в его квартире на улице Грушевского. Напомним, что еще с лета ходят слухи о прослушке квартиры Миндича в доме на Грушевского - причем допускалось, что там могли записать и Зеленского. Пока, правда, пленок с голосом президента не обнародовано, но это не значит, что их нет (НАБУ, как видим, выкладывает записи порционно).

Сама операция НАБУ называется "Мидас" - по имени царя из легенды, который превращал в золото все, к чему прикасался (намек на "золотой унитаз" из квартиры Миндича, фото которого публиковались летом).

Как сообщает НАБУ, помимо Миндича в схеме участвовали действующие и бывшие должностные лица из энергетической сферы.

Напомним фабулу дела. Еще вчера оба ведомства заявили, что разоблачили крупную коррупционную схему в энергетике, связанную с госкомпанией "Энергоатом". По данным следствия, группа чиновников и посредников получала взятки от партнеров компании - обычно от 10 до 15 процентов от суммы контрактов. Если предприниматели отказывались платить, им угрожали блокировкой платежей (во время военного положения запрещено обращаться в суд с исками о погашения задолженности к Энергоатому) или исключением из списка поставщиков. Внутри компании эта схема называлась "шлагбаум".

Участниками, по версии НАБУ, были бывший заместитель главы Фонда госимущества, который позже стал советником министра энергетики (на плёнках "Рокет"), и бывший правоохранитель, работавший в "Энергоатоме" директором по безопасности ("Тенор"). А руководителями - Карлсон и Профессор. Они использовали свои связи, чтобы влиять на назначения, тендеры и финансовые потоки. В результате госпредприятием фактически управляли не его официальные руководители, а посторонние люди, которых следствие называет "смотрящими".

Деньги от схемы отмывались через отдельный офис в центре Киева. Средства переводились через иностранные компании, а часть операций проходила за границей. Всего, по оценке следователей, через эту систему прошло около 100 миллионов долларов.

Во время расследования детективы зафиксировали участие в схеме четырех действуюших и бывших министров. По словам руководителя отдела НАБУ Александра Абакумова, сейчас проверяются действия двоих из них.

Доказательства базируются в основном на масштабной операции по прослушке фигурантов, которая велась с лета 2024 года и насчитывает 1000 часов переговоров.

В первых обнародованных НАБУ записях телефонных разговоров были слышны голоса людей, обозначенных как "Рокет", "Тенор", "Министр энергетики", а также "Профессор" и "Карлсон".

Все они обсуждают, как получать откаты и давить на партнеров компании, говорят они также о строительстве защитных сооружений на энергетических объектах. По данным следствия, 10 октября, в день совещания у президента Зеленского по восстановлению электроснабжения, они планировали увеличить откаты с 10 до 15 процентов на строительстве защитных сооружений на Хмельницкой АЭС.

Кто прячется под этими кличками, официально не говорится. Но СМИ со ссылкой на источники в НАБУ пишут, что под именем "Рокет" значится бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, ранее помощник депутата Андрея Деркача (во время Януковича он руководил Энергоатомом). "Тенором" называют бывшего прокурора и директора по безопасности "Энергоатома" Басова, "профессором" - действующего министра юстиции Германа Галущенко (в период действия схемы возглавлял Минэнерго), а "Карлсоном" - Тимура Миндича.

По Миндичу НАБУ сегодня опубликовало отдельный выпуск прослушки - там "Карлсон" беседует предположительно с Галущенко, а также с одним из своих подельников "Шугарменом" (один из братьев Цукерманов, которых называют финансистами Миндича), обсуждая различные выплаты и миллионные денежные суммы, а также вопросы безопасности. В этом контексте Миндич на пленках говорит, что "не хотел бы получать пидозру".

Тем не менее, он ее получил - НАБУ заявило, что подозрения объявлены бизнесмену - организатору схемы (то есть, Миндичу), бывшему советнику министра энергетики (видимо, Миронюку) и еще пятерым фигурантам.

Пять человек при этом задержаны, но Миндича, который покинул Украину накануне обысков, в их числе нет. По данным нардепа Железняка, с ним выехал Михаил Цукерман (на пленках, вероятно, это "Шугар"), обеспечивавший движение денег по счетам. Его брат Александр и еще один участник схемы, по информации Железняка, уже давно находились за рубежом. Также, по данным нардепа, уехал ещё один фигурант пленок - член НКРЭ Сергей Пушкарь.

Но, с учетом того, что пять фигурантов все ж таки задержано, значительная часть участников схемы (в том числе, возможно, Рокет и Тенор) из Украины сбежать не успели.

Также в Украине находятся и фигурирующие в деле министры, включая Галущенко (по версии НАБУ - один из руководителей схемы).

Но вручены ли подозрение ему, а также нынешней главе Минэнерго Гринчук - неизвестно.

Касаемо бывший и нынешних членов правительства - НАБУ сегодня также опубликовало пленку, где фигурирует экс-вице-премьер Чернышов.

По версии НАБУ, Чернышов, которого во внутреннем общении фигуранты называли Че Гевара, получил от них 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными в офисе и в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации. Последняя сумма — 500 тыс. долларов — была передана жене Чернышова после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

НАБУ намерено обратиться в суд для избрания экс-вице-премьеру меры пресечения.Чернышову уже вручили подозрение по делу о незаконном обогащении.

По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую «прачечную» – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

Но не исключено, что "продолжение следует" - именно такими словами НАБУ закончило свой ролик про Миндича. И, возможно, оно последует не только в отношении действующих министров.

Так, Бюро в подводке с "пленкам Миндича" заявило, что преступная группа причастна и к хищениям средств на оборонке. А позже, на суде по избранию меры пресечения для Миронюка о том же сказал и прокурор САП, заодно подтвердив официально, что одним из участников схемы является Галущенко: "на протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова".

Больше никакой конкретики по оборонке пока не прозвучало - но это серьезная заявка на "продолжение". СМИ уже писали, что у НАБУ давно есть вопросы к связанной с Миндичем фирме Fire Point, которая выпускает ракеты "Фламинго" и дальнобойные дроны, получая на это огромные подряды от Минобороны.

И потенциально эта история может быть ещё более опасно для Зеленского, с которым напрямую связывают Миндича. Поскольку след вероятных хищений на оборонке может привести уже непосредственно в ближний круг президента.

Также, как писалось выше, нельзя исключать и появление пленок с голосом самого президента.

В целом, как мы уже анализировали, что разоблачения по "делу Миндича" - это прежде всего политический удар по Зеленскому.

"Страна" уже писала, что в Украине сформировалась ситуативная "антизеленская коалиция" в составе антикоррупционных структур, грантовых организаций и Порошенко. Одной из ее главной целей является лишение президента контроля над большинством в Раде и и над Кабмина с последующем формированием "правительства национального единства" (к этому уже призвала партия Порошенко), превратив самого президента в "английского королеву" без реального контроля над вертикалью власти и силовыми структурами.

И уголовные дела против ключевых членов команды Зеленского "коалиция" наверняка попытается использовать для достижения этих целей.

Ситуация для президента может ухудшиться, если параллельно обострятся проблемы на фронте. По одной из версий, попытки удержать Покровск и Мирноград, несмотря на многочисленные призывы вывести оттуда войска, чтоб они не попали в окружение, вызваны, в том числе, и нежеланием Зеленского допустить, чтоб новость о падении городов наложились на скандал с "делом Миндича".

Впрочем, сейчас ключевой вопрос - как отреагирует на происходящее Зеленский. Публично он и другие чиновники выражают поддержку "борьбе с коррупцией" и декларируют готовность содействовать следствию.

Но мало кто верит, что происходящее Зеленского не волнует, так как речь идет об уголовном деле против ближайшего к нему человека. При том, что для многих очень сомнительно звучит тезис, что Миндич реализовывал столь крупные схемы без согласования с президентом.

Поэтому перед президентом, как мы писали, два варианта действий. Первый - смириться с постепенной потерей реальной власти и с посадкой ближайших соратников (не только Миндича).

Второй - нанести руками СБУ и ГБР контрудар по НАБУ и САП, обвинив их руководителей и ключевых сотрудников в госизмене и в работе на Россию. По слухам, такой удар уже давно готовится с упором на показания подозреваемого в госизмене нардепа Федора Христенко (подробнее об этом - здесь). Но это чревато резким обострением отношений с европейцами, которые сейчас патронируют антикоррупционные органы.

Впрочем, какой бы путь не выбрал Зеленский ситуация уже чревата негативными для него последствиями - снижается доверие населения и армии к военно-политическому руководству страны, потенциально затрудняются переговоры с западными партнерами о дальнейшем финансировании.

Плюс к тому могут поднять голову и подключится к кампании против президента все его многочисленные внутренние враги и просто обиженные властью. И это не только Порошенко, но и, например, Коломойский и Труханов.

И если Зеленский не найдет способ отбить атаку, то развитие событий может пойти по крайне угрожающему для него сценарию.