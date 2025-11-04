Подозреваемый в подрыве никто газопровода "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме строгого режима, где он ожидает решения суда об экстрадиции в Германию.

Об этом cообщил журналистам адвокат украинца Никола Канестрини.

По словам юриста, Кузнецов отказывается от пищи с 31 октября. Он также отметил, что с момента помещения под стражу 22 августа его клиент не получал пищу, "соответствующую его состоянию здоровья".

"Он требует соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей и доступа к информации", - заявил Канестрини.

Напомним, бывший капитан СБУ Сергей Кузнецов был задержан 22 августа в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", когда приехал туда на отдых с семьёй.

Апелляционный суд Болоньи постановил гражданина Украины выдать судебным властям ФРГ.

Ранее мы приводили версию следователей из ФРГ, согласно которой арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". Группа включала гражданских лиц и военнослужащих и арендовала для подрыва яхту.



