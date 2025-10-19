Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил Польшу за отказ выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северного потока".

Об этом Сийярто написал 17 октября в соцсети X.

"Скандал: Польша считает, что если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Этим они дали разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и поддерживает террориста - вот к чему дошло европейское верховенство права", - заявил министр.

С ним вступил в спор глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он написал, что подрыв трубопровода был "актом самообороны".

"Нет, Петр. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты имеешь законное право нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну", - написал Сикорский в ответ на пост венгерского коллеги.

Также появилось видео заявления судьи, отказавшего в экстрадиции Владимира Журавлева. Судья заявил, что действия тех, кто подорвал трубопровод не были противоправными.

“Если Украина и ее спецслужбы организовали вооруженную миссию по уничтожению вражеских трубопроводов, что суд не утверждает, то эти действия не были противоправными. Наоборот, они были обоснованными, рациональными и справедливыми. Украинские военные и все, кто действует в составе ВСУ, включая спецназ, не могут считаться террористами или диверсантами, потому что, защищая Родину всеми способами, они ослабляют врага“, - заявил судья.

Ранее мы писали, что в ФРГ Владимира Журавлева считают причастным к подрывам на "Северных потоках", и после экстрадиции он должен был предстать перед Верховным судом Германии.

Как мы писали, Италия тоже пока отказалась выдавать Германии второго арестованного подозреваемого Сергея Кузнецова.