Верховный кассационный суд Италии в среду отменил решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году.

Об этом сообщил журналистам адвокат украинца Никола Канестрини.

По словам юриста, суд постановил провести процесс о выдаче заново.

"Сегодня Верховный суд отменил решение Апелляционного суда, который принял постановление о выдаче согласно европейскому ордеру на арест по делу "Северных потоков", назначив новое судебное разбирательство в новом составе", - сказал адвокат.

Канестрини сообщил, что суд постановил пересмотреть дело о выдаче, признав нарушение права клиента на участие в разбирательстве из-за ошибки в правовой квалификации фактов в европейском ордере на арест.

В ближайшие дни он намерен изучить возможность ходатайства об освобождении Кузнецова, так как считает, что правовые основания для содержания под стражей отпали.

Ранее суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию.

Напомним, следователи из ФРГ считают, что арестованный в Италии украинец Сергей Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".