Суд в Италии постановил экстрадировать в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве ниток газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд принял решение после рассмотрения ходатайства немецких правоохранительных органов, ведущих расследование взрывов, которые произошли в сентябре 2022 года.

Адвокат Кузнецова собирается оспаривать вердикт суда.

49-летнего гражданина Украины задержали карабинеры в провинции Римини в августе по запросу генпрокуратуры Германии. По данным СМИ, это произошло, когда Кузнецов отдыхал с семьей. Суд Болоньи подтвердил законность ареста и назначил слушания по поводу экстрадиции в ФРГ, от которой подозреваемый отказался добровольно. Немецкая сторона считает украинца ключевым координатором операции по подрыву никто газопровода.

Экстрадиция позволит немецким следственным органам продолжить расследование подрыва.

Детали расследования резонансного дела недавно публиковала немецкая газета Die Zeit. Следователи считают, что всего в операции участвовали семь человек: кроме Кузнецова еще четверо водолазов, специалист по взрывчатке и шкипер.