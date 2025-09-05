Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал "актом террора" подрыв ниток газопровода "Северный поток", в котором подозревают украинцев.

Журналист India Today спросил Вадефуля, может ли он прояснить информацию о причастности Украины к этим подрывам.

"Нет, мы только видели разрушения, и, конечно, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование. И, конечно, поскольку судебные органы в Германии являются независимыми, я полностью полагаюсь на нашу систему правосудия, которая сможет найти виновного и привлечь его или всех виновных к ответственности", - ответил министр.

Ранее мы приводили мнение следователей ФРГ, что арестованный по подозрению в повреждении трубопровода украинец Сергей Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". По версии следствия, мужчина был членом экипажа парусной яхты "Андромеда", которую, предположительно, использовали для подготовки и проведения диверсии в море.

До этого Кузнецова задержали в Италии по делу о "Северных потоках", когда приехал на отдых с семьей.