Польский суд отказал Германии в экстрадиции украинского гражданина Владимира Журавлева, которого власти ФРГ подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Постановляет, во-первых, на основании статьи 634, части 1, пункта 1 Уголовно-процессуального кодекса отказать в экстрадиции властям Германии Владимира Журавлёва", — зачитал решение судья Дариуш Любвски.

Отказ в экстрадиции еще может быть обжалован в Апелляционном суде.

Как передает The Associated Press , Окружной суд Варшавы также постановил немедленно освободить Журавлева из-под стражи.

Адвокат подозреваемого Тиотеуш Папроцкий заявил перед слушанием, что его подзащитный не признает вину и не совершал никаких преступлений против Германии. По его словам, Журавлев "не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения".

Напомним, что Варшава арестовала украинца по запросу Германии, хотя годом ранее позволила ему выехать из Польши в Украину, когда Берлин подал запрос на его арест.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, как сообщали польские СМИ, считает мужчину героем, достойным ордена. А польский премьер Дональд Туск заявлял, что экстрадиция Журавлева "не входит в сферу государственных интересов Польши".

Как мы писали, Италия тоже пока отказалась выдавать Германии второго арестованного подозреваемого Сергея Кузнецова.