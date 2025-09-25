Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил руководству Германии, что готов предоставить украинцу Владимиру Журавлеву, одному из подозреваемых в подрыве "Северных потоков", убежище и наградить его орденом.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Летом прошлого года Берлин направил Варшаве ордер на арест инструктора по водолазному делу с указанием его адреса в Прушкуве. Однако Журавлев не был задержан, а смог выехать в Украину на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, которым управлял военный атташе.

"Зачем нам его задерживать? Для нас он герой", — ответили на претензии Берлина поляки.

Во время переговоров с поляками немцам стало понятно, что Варшава не хочет им помогать и предупредила Киев о расследовании. Польские власти месяцами блокировали сотрудничество с немецкими следователями и проигнорировали исчезновение записей с камер наблюдения из порта Колобжег, где пришвартовалась яхта "Андромеда", с которой предположительно закладывали взрывчатку.

Год назад СМИ уже писали о заявлении поляков немецким коллегам, что подрывникам "Северных потоков" следует вручить медали, а не арестовывать их.

Напомним, на данный момент задержан только один подозреваемый в подрыве газопровода - украинец Сергей Кузнецов. В Италии решается вопрос о его экстрадиции в Германию.