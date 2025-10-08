Представители польской власти выступают против экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного в Польше по подозрению в подрыве ниток газопровода "Северный поток".

Экстрадицию не поддержал руководитель Бюро национальной безопасности страны Славомир Ценцкевич, передает Polsatnews.

"Польша не должна прикладывать свою руку к какой-либо операции по выдаче человека, который навредил России. Нужно найти такую формулу, при которой мы останемся в правовом поле и одновременно не передадим в руки немцев или россиян человека, который навредил российской военной машине. По моему мнению, этого человека вообще не следовало задерживать. Польское государство должно было отказаться от сотрудничества в этом деле", - заявил Ценцкевич.

Вчера свое негативное отношение к передаче украинца немцам высказал премьер-министр страны Дональд Туск.

"Не моя роль вникать в то, почему гражданин Украины снова приехал в Польшу, несмотря на то, что в отношении него был выдан европейский ордер на арест, но наша позиция не изменилась. В интересах Польши не обвинять или выдавать этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд", — сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве по итогам переговоров с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене.

Инструктора по дайвингу из Украины Журавлева задержали в Польше в конце сентября по запросу Германии.

1 октября Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. Вопрос экстрадиции Журавлева тоже должен решить суд, а не представители исполнительной или законодательной власти Польши.