Апелляционный суд Болоньи (Италия) постановил выдать ФРГ гражданина Украины Сергей Кузнецова, подозреваемого в подрыве ниток газопровода "Северный поток".

Об этом сообщил журналистам адвокат Кузнецова Никола Канестрини.

"Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что Апелляционный суд Болоньи сегодня вынес решение о его выдаче Германии во исполнение Европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии", - зачитал он заявление представителям СМИ.

Канестрини добавил, что намерен обратиться в Кассационный суд, чтобы оспорить это решение.

"Защита повторяет, что не успокоится, пока судья окончательно не рассмотрит аспекты международного права и основных прав, затрагиваемые в деле", - сказал юрист.

Ранее Кассационный суд уже отклонял первоначальное решение о выдаче Кузнецова и постановил провести новое слушание.

Напомним, следователи из ФРГ считают, что арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". Группа включала гражданских лиц и военнослужащих и арендовала для подрыва яхту.