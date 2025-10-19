Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили "крупную субмарину, перевозившую наркотики", которая шла к берегам США.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского главы, на борту находились "четверо известных наркотеррористов", двое из которых были убиты, а еще двое - из Эквадора и Колумбии - задержаны.

"По данным разведки, субмарина была загружена фентанилом и другими наркотиками. Если бы я позволил ей достичь берега, погибли бы не менее 25 тысяч американцев", - написал Трамп.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил при этом, что армия США убила простого рыбака.

"Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не имел связей с наркоторговлей, его повседневным занятием была рыбалка", - отметил Петро.

По его словам, колумбийская лодка дрейфовала с поднятым мотором и сигналом поломки.

"Мы ждем объяснений от правительства США", - добавил президент.

Напомним, на днях Трамп также заявил о поражении судна недалеко от берегов Венесуэлы. В Сети появилось видеоролик операции.

В начале недели на поверхность в территориальных водах Франции поднялась подводная лодка РФ "Новороссийск".