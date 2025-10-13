Подводная лодка РФ "Новороссийск" поднялась на поверхность в территориальных водах Франции.

Сначала об этом сообщило союзное морское командование НАТО в Х.

"Фрегат ВМС Франции... отмечает присутствие российской подводной лодки, действующей в надводном положении у берегов Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс, проявляя постоянную бдительность и осведомлённость о морской обстановке по обе стороны Атлантики", - сказано в публикации.

Некоторые СМИ написали, что причиной всплытия стала поломка субмарины: дескать, из-за повреждений в топливной системе подлодки "Новороссийск" горючее стало заливать трюм.

Однако в пресс-служб ВМФ России заявили, что эта информация не соответствует действительности, а лодка поднималась на поверхность для соблюдения международных правил судоходства, согласно которым проход кораблей через Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении, ведь под проливом проходит третий в мире по длине железнодорожный тоннель.

"Новороссийск" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ. Субмарина была заложена в 2010 году на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, а в 2013 году спущена на воду.

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что разместит американские атомные подлодки "ближе к России".

На это эксперт заявил, что США потребуется особое разрешение Турции в случае решения о вводе американских подлодок в Чёрное море.