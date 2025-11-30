США готовы рассмотреть применение силы против Венесуэлы, если президент страны Николас Мадуро добровольно не уйдет в отставку.

Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американский президент Дональд Трамп высказал этот ультиматум в телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся на прошлой неделе.

Источники утверждают, что президент США предупредил: в случае отказа уйти добровольно Вашингтон будет рассматривать "другие варианты, включая применение силы".

Напомним, накануне Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Решение прозвучало на фоне продолжающегося наращивания военной группировки США в Карибском бассейне.

Подробнее о ситуации с Венесуэлой, начнет ли Трамп вторжение в Венесуэлу и как это связано с войной в Украине мы писали в отдельном материале.

