США рассматривают атаку на Венесуэлу, если президент Мадуро добровольно не покинет пост - WSJ
США готовы рассмотреть применение силы против Венесуэлы, если президент страны Николас Мадуро добровольно не уйдет в отставку.
Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, американский президент Дональд Трамп высказал этот ультиматум в телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся на прошлой неделе.
Источники утверждают, что президент США предупредил: в случае отказа уйти добровольно Вашингтон будет рассматривать "другие варианты, включая применение силы".
Напомним, накануне Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Решение прозвучало на фоне продолжающегося наращивания военной группировки США в Карибском бассейне.
Подробнее о ситуации с Венесуэлой, начнет ли Трамп вторжение в Венесуэлу и как это связано с войной в Украине мы писали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.