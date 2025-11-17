Президент США Дональд Трамп по-прежнему не принял решения об ударах по Венесуэле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам одного из чиновников, это может открывать возможность для дипломатии.

Издание пишет, что американский президент надеется на концентрацию флота, включая крупнейший в мире авианосец и 15 000 человек личного состава, окажется достаточным, чтобы заставить президента Мадуро уйти в отставку без прямых военных действий.

Трампу же предложили несколько вариантов военных действий - от ударов по военным или правительственным объектам до рейдов спецназа. Однако президент сомневается в том, какое решение принять из-за рисков, которым подвергаются американские войска, а также из-за неуверенности в успехе операции.

Напомним, в последнее время СМИ пишут о подготовке США военной операции против Венесуэлы, которую Вашингтон обвиняет в торговле наркотиками. Так, недавно пресса сообщила, что военные представили Трампу обновлённые сценарии возможных операций в Венесуэле, включая варианты наземных ударов.

Перед этим в New York Times писали, что советники Трампа разработали несколько планов удара по Венесуэле.