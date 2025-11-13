Военные США представили президенту Дональду Трампу обновлённые сценарии возможных операций в Венесуэле, включая варианты наземных ударов.

Об этом сообщает журналист новостного подразделения американской телерадиослужбы CBS News Дженнифер Джейкобс.

Источники репортёра сообщили, что военный министр Питер Хегсет и председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн обсуждали этот вопрос в Белом доме днём ранее, однако окончательного решения по дальнейшим действиям пока не принято.

В качестве обоснования для военной операции Хегсет назвал террористическую угрозу и контрабанду наркотических веществ.

Ранее в New York Times писали, что советники Трампа разработали несколько планов удара по Венесуэле.

Старшие помощники Трампа продолжают планировать способы продвижения общей линии по свержению Мадуро, ища возможность сделать это без одобрения конгресса и без объявления войны.

Напомним, Трамп заявил, что дни правления президента Венесуэлы сочтены.

"Они (власти Венесуэлы - ред.) обращаются с нами очень плохо – и не только в вопросе наркотиков. [...] Они просто освободили своих заключённых и отправили их к нам. Они опустошили свои психиатрические учреждения, переслав их в Соединённые Штаты Америки", – пояснил

Трамп, также обвинив в происходящем предыдущего президента США Джо Байдена.